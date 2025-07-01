Мигранты устроили танцы со стрельбой возле Исаакиевского собора

В Санкт-Петербурге группа мигрантов устроила танцы и громкую перепалку перед Исаакиевским собором. Всё закончилось выстрелом и задержаниями. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Перепалка мигрантов и активистов. Видео © Telegram / Русская Община ZOV

Инцидент произошёл вечером — иностранцы включили музыку и начали танцевать у стен Исаакия. По словам очевидцев, между участниками завязалась словесная перепалка. Когда на место прибыли активисты, они попытались урезонить компанию, однако диалог оказался непростым. В какой-то момент прозвучал выстрел — кто-то из собравшихся выстрелил в сторону купола. После этого двоих человек, включая одного мигранта, задержали.