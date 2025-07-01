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1 июля, 09:55

Мигранты устроили танцы со стрельбой возле Исаакиевского собора

Двое мигрантов задержаны после танцев со стрельбой у Исаакиевского собора

Задержанные иностранцы. Обложка © Telegram / Русская Община ZOV

Задержанные иностранцы. Обложка © Telegram / Русская Община ZOV

В Санкт-Петербурге группа мигрантов устроила танцы и громкую перепалку перед Исаакиевским собором. Всё закончилось выстрелом и задержаниями. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Перепалка мигрантов и активистов. Видео © Telegram / Русская Община ZOV

Инцидент произошёл вечером — иностранцы включили музыку и начали танцевать у стен Исаакия. По словам очевидцев, между участниками завязалась словесная перепалка. Когда на место прибыли активисты, они попытались урезонить компанию, однако диалог оказался непростым. В какой-то момент прозвучал выстрел — кто-то из собравшихся выстрелил в сторону купола. После этого двоих человек, включая одного мигранта, задержали.

Масштабный рейд: Полиция Петербурга проверила 5 тысяч мигрантов и задержала 200
Масштабный рейд: Полиция Петербурга проверила 5 тысяч мигрантов и задержала 200

Это не первый случай, когда поведение мигрантов вызывает тревогу в Петербурге. Ранее на проспекте Ударников 45-летний приезжий насильно затащил 15-летнюю школьницу в машину и удерживал её против воли. Инцидент произошёл во дворах Красногвардейского района. Побег стал возможен лишь благодаря вмешательству очевидцев — один из рабочих стройки заметил происходящее и попытался привлечь внимание, постучав в окно автомобиля.

Милена Скрипальщикова
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