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1 июля, 09:59

«Критерии простые»: Бурунов назвал два главных качества для своей избранницы

Актёр Сергей Бурунов рассказал, что ждёт от своей избранницы заботы и понимания

Сергей Бурунов. Обложка © ТАСС / Ольга Зиновская

Сергей Бурунов. Обложка © ТАСС / Ольга Зиновская

Актёр Сергей Бурунов назвал заботу и взаимопонимание главными качествами своей избранницы. Об этом он рассказал в беседе с журналистами на праздновании дня рождения Анны Асти.

Сергей Бурунов рассказал о критериях, по которым выбирает себе девушку. Видео © Пятый канал Фото © Газета «Известия» /Дмитрий Коротаев

«А критерии простые, слушайте, много то и не надо — забота и быть услышанным», — признался Бурунов корреспонденту Пятого канала.

Он посетил мероприятие с дамой, которую представил журналистам как свою девушку. Можно сделать вывод, что она соответствует требованиям актёра.

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Сергей Бурунов старается не делать из своей личной жизни достояние общественности, однако известно, что в 2024 году он встречался с предпринимательницей Екатериной Леви. Сообщалось, что пара разошлась осенью того же года, но в декабре их снова видели вместе на дне рождении певца Эмина Агаларова. Похоже, что воссоединение, если это было оно, было не очень продолжительным.

Юрий Лысенко
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