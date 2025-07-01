«Критерии простые»: Бурунов назвал два главных качества для своей избранницы

Актёр Сергей Бурунов назвал заботу и взаимопонимание главными качествами своей избранницы. Об этом он рассказал в беседе с журналистами на праздновании дня рождения Анны Асти.

Сергей Бурунов старается не делать из своей личной жизни достояние общественности, однако известно, что в 2024 году он встречался с предпринимательницей Екатериной Леви. Сообщалось, что пара разошлась осенью того же года, но в декабре их снова видели вместе на дне рождении певца Эмина Агаларова. Похоже, что воссоединение, если это было оно, было не очень продолжительным.