«Меня добили»: Россиянке предложили сдать тело погибшего на СВО мужа обратно в морг

В Свердловской области похороны погибшего участника специальной военной операции (СВО) оказались под угрозой срыва из-за халатности ритуальной службы. Об этом сообщает телеграм-канал «БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Вдова военнослужащего, который полтора года числился пропавшим без вести в зоне СВО, рассказала, что тело её мужа было опознано и доставлено домой. После организации похорон выяснилось, что, несмотря на все приготовления, могила на кладбище не была выкопана к назначенному времени.

«Моего мужа 1,5 года не могли найти, и настал день прощания. Мне предложили сдать его ещё на некоторое время в морг. Это халатность службы довела меня до нервного срыва. Я 1,5 года находилась в депрессии и морально подавленном состоянии, и в сложившейся ситуации меня добили», — поделилась вдова.

Женщина возмутилась, подчеркнув, что сотрудница организации по телефону выражалась грубо, говоря не о временном размещении тела, а о «сдаче», как будто речь шла о товаре. Лишь после вмешательства директора кладбища и представителей военкомата погибшего бойца удалось похоронить. Вдова намерена добиваться справедливости через суд.