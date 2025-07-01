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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
1 июля, 09:59

«Меня добили»: Россиянке предложили сдать тело погибшего на СВО мужа обратно в морг

Жительницу Екатеринбурга призвали сдать тело погибшего на СВО мужа обратно в морг

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

В Свердловской области похороны погибшего участника специальной военной операции (СВО) оказались под угрозой срыва из-за халатности ритуальной службы. Об этом сообщает телеграм-канал «БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Вдова военнослужащего, который полтора года числился пропавшим без вести в зоне СВО, рассказала, что тело её мужа было опознано и доставлено домой. После организации похорон выяснилось, что, несмотря на все приготовления, могила на кладбище не была выкопана к назначенному времени.

«Моего мужа 1,5 года не могли найти, и настал день прощания. Мне предложили сдать его ещё на некоторое время в морг. Это халатность службы довела меня до нервного срыва. Я 1,5 года находилась в депрессии и морально подавленном состоянии, и в сложившейся ситуации меня добили», — поделилась вдова.

Женщина возмутилась, подчеркнув, что сотрудница организации по телефону выражалась грубо, говоря не о временном размещении тела, а о «сдаче», как будто речь шла о товаре. Лишь после вмешательства директора кладбища и представителей военкомата погибшего бойца удалось похоронить. Вдова намерена добиваться справедливости через суд.

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Сорвали триколор и выкинули: В российском регионе разгромили могилы бойцов СВО

А ранее Life.ru рассказывал, как семье бойца СВО из Талицкого района, который умер от болезни на фронте, удалось добиться выплат. На момент обращения родные погибшего не получила даже компенсации за похороны.

Мария Любицкая
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