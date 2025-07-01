Один человек погиб и семь ранены в результате массированной атаки ВСУ на ЛНР

Ночная массированная атака беспилотников ВСУ привела к трагическим последствиям для мирного населения ЛНР. В Сватовском районе на участке трассы у Петровского дрон нанёс удар по гражданскому автомобилю. В результате погиб 18-летний молодой человек. Также ранения получили ещё три человека, сообщил в своём Telegram-канале глава республики Леонид Пасечник.

«Погиб 18-летний мирный житель, ещё трое получили тяжёлые ранения — молодая женщина и двое мужчин. В настоящее время медики борются за жизнь женщины», — отметил он.

Кроме того, гражданский автомобиль был атакован украинским БПЛА в Кременной. В результате трое мужчин, находившихся в машине, получили минно-взрывные травмы и сотрясение мозга, после чего были немедленно доставлены в местную районную больницу.

Сегодняшним утром житель села Старая Краснянка Кременского муниципального округа также стал жертвой удара вражеского беспилотника, получив ранения. Мужчину экстренно госпитализировали.

Пасечник добавил, что представители местного СК продолжают фиксировать последствия.