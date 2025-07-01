Путин поручил помочь пострадавшим при терактах на ж/д в российском приграничье
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Президент РФ Владимир Путин распорядился о предоставлении помощи россиянам, пострадавшим от атак украинских сил на железнодорожные объекты в Брянской и Курской областях. Соответствующее поручение, согласно информации с сайта Кремля, должно быть выполнено до августа.
В документе говорится, что российскому правительству, МЧС, властям Брянской и Курской областей, а также РЖД поручено оказать помощь гражданам, пострадавшим от терактов на железнодорожных объектах в Брянской и Курской областях, произошедших 31 мая – 1 июня 2025 года.
В срок до 1 августа все ведомства обязаны обеспечить помощь гражданам. Кроме того, поддержку окажут семьям тех, кого спасти не удалось.
Ранее сообщалось, что указом президента РФ Владимира Путина машинист Павел Мишин посмертно удостоен Ордена Мужества. Награда присвоена за его самоотверженность, проявленную при теракте на брянской железной дороге, в результате которой мужчина погиб, спасая жизни пассажиров состава.