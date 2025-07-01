Путин поручил помочь пострадавшим при терактах на ж/д в российском приграничье

Президент РФ Владимир Путин распорядился о предоставлении помощи россиянам, пострадавшим от атак украинских сил на железнодорожные объекты в Брянской и Курской областях. Соответствующее поручение, согласно информации с сайта Кремля, должно быть выполнено до августа.

В документе говорится, что российскому правительству, МЧС, властям Брянской и Курской областей, а также РЖД поручено оказать помощь гражданам, пострадавшим от терактов на железнодорожных объектах в Брянской и Курской областях, произошедших 31 мая – 1 июня 2025 года.

В срок до 1 августа все ведомства обязаны обеспечить помощь гражданам. Кроме того, поддержку окажут семьям тех, кого спасти не удалось.