На Урале арестовали ещё одного фигуранта из Азербайджана по делу об убийствах

Бакира Сафарова, подозреваемого по делу об убийствах, совершённых в прошлые годы, заключили под стражу. Решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга. Заседание суда проходило в закрытом режиме, журналистов допустили только на оглашение вердикта. Как уточнили в суде, ходатайство о заключении под стражу следствие подало сразу.

«Сафарова Бакира заключить под стражу до 19 июля, в домашнем аресте отказать», —озвучила решение судья.

По словам адвоката Артёма Счастливого, сам Сафаров свою вину не признаёт. Он стал четвёртым фигурантом в этом деле, связанном с серией убийств, совершённых в прошлые годы.