На Урале арестовали ещё одного фигуранта из Азербайджана по делу об убийствах
В Екатеринбурге арестовали четвёртого фигуранта дела об убийствах прошлых лет
Осуждённый Бакир Сафаров. Обложка © VK / Ленинский районный суд города Екатеринбурга
Бакира Сафарова, подозреваемого по делу об убийствах, совершённых в прошлые годы, заключили под стражу. Решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга. Заседание суда проходило в закрытом режиме, журналистов допустили только на оглашение вердикта. Как уточнили в суде, ходатайство о заключении под стражу следствие подало сразу.
«Сафарова Бакира заключить под стражу до 19 июля, в домашнем аресте отказать», —озвучила решение судья.
По словам адвоката Артёма Счастливого, сам Сафаров свою вину не признаёт. Он стал четвёртым фигурантом в этом деле, связанном с серией убийств, совершённых в прошлые годы.
Ранее сообщалось, что задержанные по делу об убийствах в Екатеринбурге могут быть причастны и к другому резонансному преступлению. Речь идёт об организации поставок суррогатного алкоголя, из-за которого в 2021 году в городе произошла массовая трагедия — от отравления метанолом тогда погибли около 40 человек. По данным источника, к этому эпизоду могут быть причастны некоторые из фигурантов нынешнего уголовного дела.