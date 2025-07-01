«Супермаркет для маньяков»:Священники десятилетиями насиловали мальчиков в элитной школе

Францию потряс скандал в частной католической школе Нотр-Дам-де-Бетаррам, прозванной «супермаркетом для маньяков». Бывшие ученики подали 200 исков, обвиняя священников и персонал в физическом и сексуальном насилии с 1957 по 2004 год, включая 90 случаев сексуальных домогательств и изнасилований. О деталях пишет The Guardian.

Паскаль Жели, ныне 51-летний офисный работник из Бордо, рассказал, что, привлечённый рекламой школы с обещаниями спорта и дружбы, в первую же ночь столкнулся с жестокостью. Его заставили стоять ночь на холодной террасе за просьбу о туалетной бумаге. По его словам, учеников регулярно били до крови, лишали слуха, вырывали волосы и заставляли часами стоять у кроватей за малейшие нарушения.

Парламентское расследование выявило систематические провалы государства в защите детей. Министр образования Элизабет Борн назвала это «моментом #MeTooSchools». Ожидается, что комиссия опубликует отчёт с 50 рекомендациями по предотвращению насилия.

Скандал затронул премьер-министра Франсуа Байру, чьи дети учились в школе, а жена преподавала катехизис. Его дочь призналась, что подвергалась избиениям в летнем лагере школы, но не рассказывала об этом отцу. Байру заявил, что ничего не скрывал, обвиняя оппонентов в политической кампании против него.

По двум искам бывшему руководителю школы предъявлены обвинения в сексуальном насилии и изнасиловании несовершеннолетних в 1991–2004 годах. Он находится под стражей. Жели настаивает на отмене срока давности для таких преступлений, чтобы добиться справедливости.