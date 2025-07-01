Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков воздержался от комментариев о полном освобождении Луганской Народной Республики, перенаправив вопрос в Министерство обороны РФ.

Песков отметил, что вопросы, связанные с ходом специальной военной операции, находятся в компетенции военного ведомства, и отказался уточнять планы дальнейших действий.