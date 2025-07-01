Песков переадресовал в Минобороны вопрос о полном освобождении ЛНР
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков воздержался от комментариев о полном освобождении Луганской Народной Республики, перенаправив вопрос в Министерство обороны РФ.
Песков отметил, что вопросы, связанные с ходом специальной военной операции, находятся в компетенции военного ведомства, и отказался уточнять планы дальнейших действий.
Напомним, накануне вечером глава ЛНР Леонид Пасечник объявил о полном освобождении территории республики. По его словам, соответствующий доклад пришёл буквально два дня назад.