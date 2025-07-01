Военный эксперт раскрыл, какие направления для ВС РФ открывает полное освобождение ЛНР

После полного освобождения ЛНР российским войскам нужно выбивать врага дальше и создавать зону безопасности в Харьковской области, а также освобождать ДНР. Об этом в беседе с Life.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Во-первых, конечно, поздравляем ЛНР с полным освобождением. Вы сами понимаете, дальше по плану — Харьковская область и, соответственно, ДНР — на Красные Лиманы. У нас впереди ещё и город Изюм. Всё, с чем граничит ЛНР. Василий Дандыкин Военный эксперт

Что касается полного освобождения ДНР, по словам Дандыкина, работы ещё много. Противник продолжает огрызаться — накануне нанёс серьёзный удар по Донецку. ВСУ бьют ракетами Storm Shadow, беспилотниками.

«Давно такого не было, поэтому работы много. Но я думаю, что это (полное освобождение ДНР) произойдёт, скажем так, достаточно скоро. Я думаю, совместными усилиями — к осени. Сейчас наши зашли в Днепропетровскую область, заходят в Славянско-Краматорскую агломерацию, в общем-то, достаточно укреплённую», — добавил Дандыкин.