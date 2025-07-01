Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков резко осудил действия ВСУ, наносящие удары по населённым пунктам. Речь шла, в частности, о недавних атаках на Донецк, где пострадали мирные жители.

Представитель Кремля отметил, что удары со стороны киевского режима по мирным городам продолжаются. Он отметил, что российские военные принимают меры для минимизации подобных рисков.

«Продолжаются удары киевского режима по мирным городам, решительно это осуждаем», — заявил журналистам Песков.

К слову, российские власти неоднократно заявляли, что рассматривают подобные атаки как военные преступления. В Минобороны РФ утверждают, что украинские силы используют западное вооружение для ударов по невоенным целям.