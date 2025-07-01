В Кремле оценили перспективы ускорения урегулирования конфликта на Украине
Песков: Реализация достигнутых договорённостей по Украине займёт немало времени
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что реализация договорённостей, достигнутых на двух раундах российско-украинских переговоров, займёт определённое время. По его словам, существенное ускорение этого процесса маловероятно.
«Разумеется, выполнение этих договорённостей, которые достигались до сих пор в ходе двух раундов, требует времени и определённых подготовительных мероприятий, определённых мероприятий по осуществлению обмена, по организации передачи и приёма тел погибших», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
По его словам, эти операции трудоёмки с точки зрения времени, и поэтому сложно рассчитывать на какое-либо существенное ускорение. Кроме того, подчеркнул Песков, никто не тормозит работу по выполнению договорённостей по Украине.
Ранее Песков сообщил, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле назначат после завершения обмена пленными. Сейчас страны занимаются выполнением тех договорённостей, которые удалось достичь во время второго раунда. После всех процедур настанет очередь определиться с датами.