Хорошо забытое старое: Военный эксперт объяснил принцип работы графитовой бомбы Китая

Новое китайское оружие для отключения электростанций и линий электропередачи, на днях представленное центральным телевидением Поднебесной, фактически является графитовой бомбой. Военный эксперт Александр Артамонов раскрыл детали этой разработки.

«Это изделие «Графит»... При помощи импульса оно способно вывести из строя объекты, связанные с электричеством. Разделяются на массу суббоеприпасов. То есть площадь поражения может быть значительно увеличена», — объяснил он в разговоре с «Царьградом».

Эксперт пояснил, что бомба распыляет тонкие токопроводящие нити, вызывающие замыкания в энергосетях. По его словам, это оружие нелетально, но наносит значительный ущерб инфраструктуре, требуя полной замены повреждённого оборудования.

Артамонов отметил, что подобные технологии разрабатывались ещё в СССР, но Китай довёл их до боевого применения. Он также провёл параллель с противокорабельными баллистическими ракетами, которые Пекин принял на вооружение, хотя их концепция изначально была российской.