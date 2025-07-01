Шведское правительство объявило о реформировании системы международной экономической помощи, пересмотрев её географические и тематические приоритеты. По данным правительственной канцелярии, это позволит высвободить около 1,67 млрд крон (примерно $180 млн), которые направят на усиление поддержки Украины и другие гуманитарные инициативы.

Министр внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Беньямин Дуса отметил, что Швеция стремится максимально поддержать Украину и спасти жизни людей по всему миру, несмотря на невозможность компенсировать сокращение помощи со стороны США.

В рамках реформы Швеция постепенно свернёт программу сотрудничества с Афганистаном и региональную стратегию развития для стран Азии и Океании, переориентируясь с прямой финансовой помощи на развитие торговых связей. Изменения продиктованы трансформацией глобальной обстановки.

Между тем, ситуация вокруг Украины остаётся напряжённой. Британский профсоюз работников транспорта (RMT) ранее призвал отказаться от поставок оружия Киеву, выступая за дипломатическое урегулирование конфликта и назвав попытки военного давления на Россию неэффективными.