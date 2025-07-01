На актрису Троянову* составили протокол за нарушение деятельности иноагента

В отношении российской актриса Яны Трояновой*, наиболее известной по сериалу «Ольга», возбуждено административное дело по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Причиной стало непредставление необходимых сведений в уполномоченные органы. Это следует из базы Замоскворецкого суда Москвы.

Как сообщает «Постньюс», 22 июля в 10:00 по московскому времени назначено открытое судебное заседание по делу Трояновой*. В случае признания вины актрисе может быть назначен штраф в размере до 50 тысяч рублей. Известно, что в октябре 2024 года она уже привлекалась к ответственности по аналогичной статье. В 2025 году решение суда было оставлено в силе, несмотря на апелляцию.

В дополнение к этому, если Троянова* до конца года повторно нарушит законодательство об иностранных агентах, ей может грозить уголовное преследование по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

А ранее прокуратура Москвы возбудила уголовное дело против журналиста Юрия Дудя** после того, как блогер дважды нарушил правила работы иноагента, его штрафовали, однако он не стал маркировать свои посты.