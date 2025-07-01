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Регион
1 июля, 12:35

На актрису Троянову* составили протокол за нарушение деятельности иноагента

Обложка

Обложка

В отношении российской актриса Яны Трояновой*, наиболее известной по сериалу «Ольга», возбуждено административное дело по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Причиной стало непредставление необходимых сведений в уполномоченные органы. Это следует из базы Замоскворецкого суда Москвы.

Как сообщает «Постньюс», 22 июля в 10:00 по московскому времени назначено открытое судебное заседание по делу Трояновой*. В случае признания вины актрисе может быть назначен штраф в размере до 50 тысяч рублей. Известно, что в октябре 2024 года она уже привлекалась к ответственности по аналогичной статье. В 2025 году решение суда было оставлено в силе, несмотря на апелляцию.

В дополнение к этому, если Троянова* до конца года повторно нарушит законодательство об иностранных агентах, ей может грозить уголовное преследование по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Сбежавшая из России звезда сериала «‎Ольга» потерпела фиаско в суде
Сбежавшая из России звезда сериала «‎Ольга» потерпела фиаско в суде

А ранее прокуратура Москвы возбудила уголовное дело против журналиста Юрия Дудя** после того, как блогер дважды нарушил правила работы иноагента, его штрафовали, однако он не стал маркировать свои посты.

* Признана Минюстом РФ иностранным агентом, а также внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Мария Любицкая
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