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1 июля, 11:40

Профессор СПбГУ Суворов оказался в спецприёмнике из-за экстремистской символики

Известного учёного-востоковеда профессора Санкт-Петербургского государственного университета Михаила Суворова задержали и отправили в спецприёмник. Об этом сообщил источник издания 78.ru.

Суворов является доктором филологических наук и работает на восточном факультете Санкт-Петербургского государственного университета. Конкретные обстоятельства задержания пока неизвестны, но издание сообщает, что причиной стала демонстрация экстремистской символики.

В 2023 году трое других сотрудников СПбГУ были оштрафованы за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Старший преподаватель Восточного факультета Александр Зельницкий, доцент математико-механического факультета Юрий Якубович и начальник отдела Управления информационных технологий Евгений Деев получили штрафы от 30 до 40 тысяч рублей по статье о публичной дискредитации армии.

На данный момент неясно, связано ли задержание Суворова с предыдущими случаями привлечения преподавателей университета к ответственности. Официальные комментарии от представителей СПбГУ и правоохранительных органов пока не поступали.

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Ранее Life.ru сообщал о задержании в Челябинске 48-летнего исполняющего обязанности ректора УралГУФК. Как сообщило региональное управление СК РФ, мужчину подозревают в получении взяток от студентов вуза за хорошие оценки.

Юрий Лысенко
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