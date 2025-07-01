Профессор СПбГУ Суворов оказался в спецприёмнике из-за экстремистской символики
Известного учёного-востоковеда профессора Санкт-Петербургского государственного университета Михаила Суворова задержали и отправили в спецприёмник. Об этом сообщил источник издания 78.ru.
Суворов является доктором филологических наук и работает на восточном факультете Санкт-Петербургского государственного университета. Конкретные обстоятельства задержания пока неизвестны, но издание сообщает, что причиной стала демонстрация экстремистской символики.
В 2023 году трое других сотрудников СПбГУ были оштрафованы за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Старший преподаватель Восточного факультета Александр Зельницкий, доцент математико-механического факультета Юрий Якубович и начальник отдела Управления информационных технологий Евгений Деев получили штрафы от 30 до 40 тысяч рублей по статье о публичной дискредитации армии.
На данный момент неясно, связано ли задержание Суворова с предыдущими случаями привлечения преподавателей университета к ответственности. Официальные комментарии от представителей СПбГУ и правоохранительных органов пока не поступали.
Ранее Life.ru сообщал о задержании в Челябинске 48-летнего исполняющего обязанности ректора УралГУФК. Как сообщило региональное управление СК РФ, мужчину подозревают в получении взяток от студентов вуза за хорошие оценки.