Сотрудники ПсковГУ рассказали, что им приходилось платить «оброк» экс-ректору

В рамках судебного разбирательства по делу бывшего ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной прозвучали показания свидетелей. Несколько сотрудников вуза под присягой подтвердили, что им приходилось регулярно «делиться» своей зарплатой со своей начальницей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Работники, рискнувшие дать такие показания, теперь выражают серьёзные опасения за свою безопасность. Они указали на обширные и влиятельные связи экс-руководителя университета, к которым та может воззвать, чтобы проучить «болтунов».