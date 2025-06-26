Сотрудники ПсковГУ рассказали, что им приходилось платить «оброк» экс-ректору
Преподаватели ПсковГУ заявили, что экс-ректор Ильина получала часть их зарплаты
Наталья Ильина. Обложка © Telegram / Псковский государственный университет
В рамках судебного разбирательства по делу бывшего ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной прозвучали показания свидетелей. Несколько сотрудников вуза под присягой подтвердили, что им приходилось регулярно «делиться» своей зарплатой со своей начальницей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Работники, рискнувшие дать такие показания, теперь выражают серьёзные опасения за свою безопасность. Они указали на обширные и влиятельные связи экс-руководителя университета, к которым та может воззвать, чтобы проучить «болтунов».
Также отмечается, что Ильина часто посещала Европу, в частности Испанию, Грецию, Кипр, Венгрию и Латвию.
Напомним, что Ильина стала главным действующим лицом в коррупционном скандале в вузе. Ректор любезно повысила зарплаты всем своим преподавателям, но разница шла исключительно к ней в карман. Сама она стала вдвое больше зарабатывать за три года. Она даже перебралась жить в люксовый номер самого дорогого в городе отеля. Её задержали в апреле по делу о мошенничестве. Позже Ильиной предъявили обвинение по статье «Превышение должностных полномочий». Суд арестовал её.