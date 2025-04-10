Серьги за 415 тысяч: В МВД показали цацки, изъятые у ректора-мошенницы ПсковГУ
В МВД показали фото изъятых у ректора ПсковГУ Ильиной украшений
Ректор ПсковГУ Наталья Ильина. Фото © Telegram / Псковский государственный университет
Полиция Псковской области показала часть украшений и ценных вещей, которые были изъяты в ходе обысков у арестованной по делу о мошенничестве ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. Кадрами поделились в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.
Изъятые у Ильиной украшения. Фото © VK / Управление МВД России по Псковской области
Известно, что у Ильиной были обнаружены часы, шубы, сумки и украшения. На одних серьгах висел ценник с указанной ценой в 414,9 тыcячи рублей.
«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ, в ходе следственных действий изъята документация, электронные носители и портативная техника. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в ведомстве.
У ректора изъяли ценных вещи. Фото © VK / Управление МВД России по Псковской области
Напомним, что Ильина оказалась вовлечена в крупный коррупционный скандал в вузе. Преподаватели университета обвинили женщину в хищении зарплат. Подозреваемая повысила педагогам выплаты, но разницу между прежними и новыми суммами не спешила отдавать работникам, а отправляла в свой карман. У самой Ильиной оклад вырос в два раза за три года.