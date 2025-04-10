Арестованная за хищение ректор ПсковГУ жила в люксе самого дорого отеля города

Ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина, которую арестовали по делу о хищении бюджетных средств, влачила своё существование в «скромном» люксе ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» в Пскове. Стоит такой от 12 тысяч рублей в сутки. А ещё он даёт клиенту возможность проводить 1,5 часа в день на процедурах в СПА-комплексе, сообщает РИА «Новости».

Чаще всего Ильина отсутствовала, поскольку ей необходимо было часто ездить в командировки в Москву, где она купила две квартиры стоимостью около 40 миллионов рублей.

Люксовые номера в отеле выглядят, как одна большая комната, которая визуально поделена на спальню с огромной кроватью, гостиную и рабочую зону. Каждое утро в гостинице есть «шведский стол» для гостей из таких номеров, а также они могут ходить в бассейн, хаммам, финскую сауну и тренажёрный зал.