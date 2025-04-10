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10 апреля, 05:29

Арестованная за хищение ректор ПсковГУ жила в люксе самого дорого отеля города

Ректор ПсковГУ Ильина жила в люксе отеля «Двор Подзноева» за 12 тысяч в сутки

Наталья Ильина. Обложка © Telegram / Псковский государственный университет

Наталья Ильина. Обложка © Telegram / Псковский государственный университет

Ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина, которую арестовали по делу о хищении бюджетных средств, влачила своё существование в «скромном» люксе ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» в Пскове. Стоит такой от 12 тысяч рублей в сутки. А ещё он даёт клиенту возможность проводить 1,5 часа в день на процедурах в СПА-комплексе, сообщает РИА «Новости».

Чаще всего Ильина отсутствовала, поскольку ей необходимо было часто ездить в командировки в Москву, где она купила две квартиры стоимостью около 40 миллионов рублей.

Люксовые номера в отеле выглядят, как одна большая комната, которая визуально поделена на спальню с огромной кроватью, гостиную и рабочую зону. Каждое утро в гостинице есть «шведский стол» для гостей из таких номеров, а также они могут ходить в бассейн, хаммам, финскую сауну и тренажёрный зал.

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Ранее Ильина влипла в крупный коррупционный скандал в вузе. Преподавательский состав обвинил её в хищении их зарплат. Она повысила преподавателям заработную плату, но разницу между прежними и новыми суммами клала себе в карман. У неё самой оклад вырос за три года более чем в два раза.

Владимир Озеров
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