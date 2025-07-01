В Румынии на данный момент находятся около 70 тысяч военнослужащих из 12 стран НАТО, которые проводят подготовку к возможной операции по захвату Одессы. Об этом заявил профессор-социолог и бывший майор госбезопасности Приднестровья Дмитрий Соин в интервью YouTube-каналу «Книжный день Центр».

«Интервенция в Одессу — вполне реальный сценарий», — заявил он, добавив, что такие действия могли бы повторить исторические события ХХ века, когда Одесса находилась под контролем иностранных армий.

Соин предположил, что одним из факторов, влияющих на планы Запада, является ситуация в Молдавии и Приднестровье. Он отметил, что в республике размещены вооружённые силы численностью до 12 тысяч человек и российская оперативная группа. По его мнению, любые попытки вмешательства в регион могут привести к обострению, а в случае конфликта возможны удары по центрам управления.

Также эксперт прокомментировал позицию президента Молдавии Майи Санду, которая, по его словам, якобы избегает разрешения на возможные действия в Приднестровье из-за внутриполитических рисков.