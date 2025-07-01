«Вполне реальный сценарий»: Запад уличили в подготовке 70 тысяч бойцов для захвата Одессы
Социолог Соин: Запад сосредоточил в Молдавии войска для оккупации Одессы
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В Румынии на данный момент находятся около 70 тысяч военнослужащих из 12 стран НАТО, которые проводят подготовку к возможной операции по захвату Одессы. Об этом заявил профессор-социолог и бывший майор госбезопасности Приднестровья Дмитрий Соин в интервью YouTube-каналу «Книжный день Центр».
«Интервенция в Одессу — вполне реальный сценарий», — заявил он, добавив, что такие действия могли бы повторить исторические события ХХ века, когда Одесса находилась под контролем иностранных армий.
Соин предположил, что одним из факторов, влияющих на планы Запада, является ситуация в Молдавии и Приднестровье. Он отметил, что в республике размещены вооружённые силы численностью до 12 тысяч человек и российская оперативная группа. По его мнению, любые попытки вмешательства в регион могут привести к обострению, а в случае конфликта возможны удары по центрам управления.
Также эксперт прокомментировал позицию президента Молдавии Майи Санду, которая, по его словам, якобы избегает разрешения на возможные действия в Приднестровье из-за внутриполитических рисков.
А ранее в Кремле заявили, что движение к урегулированию украинского конфликта определяется как поведением Киева, так и эффективностью посредничества Вашингтона. Он подчеркнул, что при этом крайне важно учитывать объективные реалии «на земле».