Автор хита «Вечно молодой, вечно пьяный» не признал вину в поножовщине
Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» Бурдин отказался признать вину в нападении
Обвиняемый в нападении с ножом на человека сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин, известный как автор хита «Вечно молодой, вечно пьяный», не признаёт свою вину. Такое заявление он сделал в зале суда, где проходило заседание. Его приводит ТАСС.
«Я психически не всегда здоров, я подумал, что могу взять вину на себя, дабы мои товарищи не пострадали», — заявил он.
Инцидент произошёл в ноябре 2024 года, исполнитель напал с ножом на человека. Сразу же после нападения полиция задержала Бурдина и отправила на принудительное лечение в психдиспансер в Екатеринбурге. После этого Бурдин находился под стражей. В отношении исполнителя возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Сторона защиты пыталась обжаловать арест, но суд прошение не удовлетворил.