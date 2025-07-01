Автор хита «Вечно молодой, вечно пьяный» не признал вину в поножовщине

Обвиняемый в нападении с ножом на человека сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин, известный как автор хита «Вечно молодой, вечно пьяный», не признаёт свою вину. Такое заявление он сделал в зале суда, где проходило заседание. Его приводит ТАСС.

«Я психически не всегда здоров, я подумал, что могу взять вину на себя, дабы мои товарищи не пострадали», — заявил он.