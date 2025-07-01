Минпромторг предупредил об угрозе падения авторынка в России на 40%

Минпромторг РФ разрабатывает меры для предотвращения резкого падения авторынка, которое при сохранении текущей динамики может составить до 40%. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«И мы видим серьёзное падение, минус 28%, но предпринимаем меры... которые нам позволят избежать планируемого... 40%-го падения», — сказал он.

Глава Минпромторга отметил, что при продолжающемся снижении объёмов авторынка падение может достичь 40%. В связи с этим ведомство работает над конкретными предложениями для поддержки отрасли. По словам Алиханова, уже завтра будут обсуждаться меры, которые позволят стабилизировать ситуацию. Восстановление спроса является ключевой задачей для сохранения рынка, подчеркнул министр.