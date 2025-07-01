Россиянин забил до смерти мать и брата деревянным подлокотником от дивана
СК: В Краснодарском крае мужчина убил мать и брата подлокотником от дивана
Семейная драма с трагичным исходом разыгралась в станице Каневской Краснодарского края. В ночь на 13 июня в доме на улице Кладковой между 46-летним мужчиной и его близкими родственниками — матерью и братом — вспыхнула ожесточённая ссора. В какой-то момент конфликт вышел из-под контроля, подозреваемый схватил массивный деревянный подлокотник от дивана и нанёс членам семьи смертельные удары.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, факт двойного убийства был выявлен лишь через неделю, когда обеспокоенная долгим отсутствием жильцов соседка обратилась в правоохранительные органы.
Задержанный мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В настоящее время он помещён под стражу по решению суда, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о другом чудовищном преступлении. В Ялте 34-летний мужчина обвиняется в убийстве двух своих ближайших родственниц — матери и бабушки. Следствие предполагает, что причиной для столь жестокой расправы послужили постоянные конфликты, возникавшие из-за попыток женщин отговорить его от пьянства.