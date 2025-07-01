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1 июля, 11:55

В Ленобласти накрыли наркоферму и арсенал оружия в дачном доме

В дачном доме во Всеволожском районе оперативники нашли коллекцию оружия и наркотиков. Об этом сообщает издание 78.ru.

При обыске в посёлке Дунай полиция изъяла шесть пистолетов с боеприпасами, а также две коробки с марихуаной. На участке обнаружили специально оборудованное помещение для выращивания каннабиса.

Хозяином имущества оказался 52-летний житель петербургского района Купчино. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующим статьям УК РФ. Обнаруженные пистолеты направлены на баллистическую экспертизу для установления их происхождения и причастности к другим преступлениям.

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Ранее Life.ru сообщал об опасной находке в подвальном помещении гостиницы «Спутник» на улице Тореза в Северной столице. В схроне, предположительно предназначенном для диверсии, находился впечатляющий арсенал: три гранатомёта, СВД Драгунова, охотничий карабин с глушителем, два пистолета, РГД-5, более килограмма тротила, детонаторы и боеприпасы.

Юрий Лысенко
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