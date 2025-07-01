В Ленобласти накрыли наркоферму и арсенал оружия в дачном доме

В дачном доме во Всеволожском районе оперативники нашли коллекцию оружия и наркотиков. Об этом сообщает издание 78.ru.

При обыске в посёлке Дунай полиция изъяла шесть пистолетов с боеприпасами, а также две коробки с марихуаной. На участке обнаружили специально оборудованное помещение для выращивания каннабиса.

Хозяином имущества оказался 52-летний житель петербургского района Купчино. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующим статьям УК РФ. Обнаруженные пистолеты направлены на баллистическую экспертизу для установления их происхождения и причастности к другим преступлениям.