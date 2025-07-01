Два ДТП с участием минимум девяти машин произошли на МКАД
На северо-западе Москвы произошли два ДТП с участием минимум девяти автомобилей, в том числе грузовиков. На данный момент движение затруднено, перекрыты четыре полосы, сообщает Дептранс.
«На 69-м километре внутренней стороны МКАД произошло два ДТП с участием, предварительно, девяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.
На месте работают спасатели, информация о пострадавших выясняется.
А ранее в Ставропольском крае в результате ДТП погибли пять человек. Водитель Renault Daster допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с ВАЗ-2104. В тяжёлом состоянии в больницу Изобильного доставлены 14-летняя пассажирка ВАЗа и 38-летний водитель Renault.