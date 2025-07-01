В России призвали обязать строить в ЖК дополнительный выход из подъездов

В целях повышения безопасности и доступности жилплощади, новые ЖК следует оборудовать детскими площадками, защищёнными от проезжей части, а также вторым выходом из подъездов, предназначенным для экстренных служб и людей с ограниченными возможностями. С такой инициативой к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«Считаю необходимым обязать строительные компании возводить новые ЖК, предусматривая детские площадки, защищённые от проезжей части, а также предусматривать второй выход из подъездов домов на улицу — для скорых, пожарных и выгрузки/погрузки людей с ограниченными возможностями», — передаёт РИА «Новости» выдержки из письма парламентария.

Чернышов также предложил обязать устанавливать «лежачих полицейских» или шлагбаумы в старых дворах, где нет сквозного проезда. Он подчеркнул, что участившиеся трагические случаи с детьми во дворах ЖК делают внутридомовую территорию, предназначенную для людей, а не для машин, опасной зоной.