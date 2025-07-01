Воспитанник Академии ЦСКА Георгий Кодзаев ушёл из жизни в возрасте 27 лет

На 28-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался бывший футболист и скаут ЦСКА, выпускник клубной Академии Георгий Кодзаев. Об этом стало известно из телеграм-канала клуба.

Георгий Кодзаев, начавший путь в детско-юношеской школе армейцев, завершил игровую карьеру в 2021 году. Впоследствии он перешёл на работу в селекционный отдел клуба, где проявил себя как талантливый и внимательный скаут, внёсший весомый вклад в поиск и развитие молодых дарований.

Коллектив ЦСКА, а также многочисленные болельщики помнят Кодзаева не только как перспективного футболиста, но и как искреннего товарища, всегда готового поддержать и помочь. Свой путь в большом футболе он начинал под руководством опытных тренеров Академии ЦСКА, где зарекомендовал себя трудолюбием и дисциплиной.