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1 июля, 12:36

Воспитанник Академии ЦСКА Георгий Кодзаев ушёл из жизни в возрасте 27 лет

Обложка © Telegram/ ПФК ЦСКА

Обложка © Telegram/ ПФК ЦСКА

На 28-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался бывший футболист и скаут ЦСКА, выпускник клубной Академии Георгий Кодзаев. Об этом стало известно из телеграм-канала клуба.

Георгий Кодзаев, начавший путь в детско-юношеской школе армейцев, завершил игровую карьеру в 2021 году. Впоследствии он перешёл на работу в селекционный отдел клуба, где проявил себя как талантливый и внимательный скаут, внёсший весомый вклад в поиск и развитие молодых дарований.

Коллектив ЦСКА, а также многочисленные болельщики помнят Кодзаева не только как перспективного футболиста, но и как искреннего товарища, всегда готового поддержать и помочь. Свой путь в большом футболе он начинал под руководством опытных тренеров Академии ЦСКА, где зарекомендовал себя трудолюбием и дисциплиной.

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Ранее Life.ru сообщал, что 26-летний Артём Калмыков, игрок ФК «Парковый», скончался прямо во время матча. Он внезапно потерял сознание на 60-й минуте игры против клуба «Нара» из Наро-Фоминска. Несмотря на усилия спортивного врача, реанимация не увенчалась успехом, и спортсмен скончался до приезда скорой.

Полина Никифорова
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