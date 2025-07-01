День «люсби и брножти»: Нейросеть подставила организаторов марафона в Муроме, переврав название

Организаторы марафона «День семьи, любви и верности» в Муроме неожиданно оказались в центре внимания из-за необычного рекламного плаката, созданного с помощью искусственного интеллекта. На изображении, опубликованном в официальных соцсетях мероприятия, помимо традиционной семьи (дети, женщина и пенсионеры) оказались двое мужчин, а также искажённые названия события — «день люсби и брножти» и «день семьи и люсби» на футболках персонажей.

Администрация Мурома, выступающая организатором забега, оперативно удалила пост и пообещала пересмотреть подход к созданию рекламных материалов. В пресс-службе пояснили, что тестировали новые инструменты дизайна, но не проконтролировали итоговый результат.

Это не первый случай, когда российские мероприятия сталкиваются с курьёзами при использовании ИИ. В мае 2024 года нейросеть «оживила» исторические персонажи на плакате нижегородского фестиваля, добавив им лишние пальцы и странные черты лиц. Эксперты отмечают, что подобные ситуации подчёркивают необходимость человеческого контроля при работе с генеративным ИИ.