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Регион
1 июля, 12:58

День «люсби и брножти»: Нейросеть подставила организаторов марафона в Муроме, переврав название

ИИ подставил организаторов семейного марафона в Муроме, переврав название

Организаторы марафона «День семьи, любви и верности» в Муроме неожиданно оказались в центре внимания из-за необычного рекламного плаката, созданного с помощью искусственного интеллекта. На изображении, опубликованном в официальных соцсетях мероприятия, помимо традиционной семьи (дети, женщина и пенсионеры) оказались двое мужчин, а также искажённые названия события — «день люсби и брножти» и «день семьи и люсби» на футболках персонажей.

Администрация Мурома, выступающая организатором забега, оперативно удалила пост и пообещала пересмотреть подход к созданию рекламных материалов. В пресс-службе пояснили, что тестировали новые инструменты дизайна, но не проконтролировали итоговый результат.

Это не первый случай, когда российские мероприятия сталкиваются с курьёзами при использовании ИИ. В мае 2024 года нейросеть «оживила» исторические персонажи на плакате нижегородского фестиваля, добавив им лишние пальцы и странные черты лиц. Эксперты отмечают, что подобные ситуации подчёркивают необходимость человеческого контроля при работе с генеративным ИИ.

Фиксирует ямы и залежи мусора: В Петербурге показали, как ИИ преображает облик города
Фиксирует ямы и залежи мусора: В Петербурге показали, как ИИ преображает облик города

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал на ПМЭФ о внедрении ИИ в регионе. Он отметил, что сейчас в Московской области успешно реализуется 41 проект с использованием технологий искусственного интеллекта. По словам губернатора, это позволит повысить качество жизни и эффективность работы органов власти.

Алиса Хуссаин
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