День «люсби и брножти»: Нейросеть подставила организаторов марафона в Муроме, переврав название
ИИ подставил организаторов семейного марафона в Муроме, переврав название
Организаторы марафона «День семьи, любви и верности» в Муроме неожиданно оказались в центре внимания из-за необычного рекламного плаката, созданного с помощью искусственного интеллекта. На изображении, опубликованном в официальных соцсетях мероприятия, помимо традиционной семьи (дети, женщина и пенсионеры) оказались двое мужчин, а также искажённые названия события — «день люсби и брножти» и «день семьи и люсби» на футболках персонажей.
Администрация Мурома, выступающая организатором забега, оперативно удалила пост и пообещала пересмотреть подход к созданию рекламных материалов. В пресс-службе пояснили, что тестировали новые инструменты дизайна, но не проконтролировали итоговый результат.
Это не первый случай, когда российские мероприятия сталкиваются с курьёзами при использовании ИИ. В мае 2024 года нейросеть «оживила» исторические персонажи на плакате нижегородского фестиваля, добавив им лишние пальцы и странные черты лиц. Эксперты отмечают, что подобные ситуации подчёркивают необходимость человеческого контроля при работе с генеративным ИИ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал на ПМЭФ о внедрении ИИ в регионе. Он отметил, что сейчас в Московской области успешно реализуется 41 проект с использованием технологий искусственного интеллекта. По словам губернатора, это позволит повысить качество жизни и эффективность работы органов власти.