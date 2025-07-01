В Иркутске сотрудник ФСИН спас девушку, которую похитил бывший возлюбленный

В Иркутске бывший возлюбленный попытался похитить 34-летнюю девушку, однако трагедии удалось избежать благодаря неравнодушному прохожему, который оказался сотрудником ГУФСИН. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.

На улице Лермонтова мужчина напал на свою бывшую, подкараулив её у дома. Он насильно усадил её в машину с сообщником и начал угрожать. Крики девушки о помощи услышал проезжавший мимо Ян Казанцев, который, не раздумывая, начал сигналить и моргать фарами, чтобы остановить машину и привлечь внимание к преступлению.

Пострадавшая выбежала из автомобиля с окровавленным лицом, а Казанцев прикрыл её собой и вызвал полицию. Попытка бегства похитителя провалилась — его задержали. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.