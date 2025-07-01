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1 июля, 12:56

В Иркутске сотрудник ФСИН спас девушку, которую похитил бывший возлюбленный

В Иркутске бывший возлюбленный попытался похитить 34-летнюю девушку, однако трагедии удалось избежать благодаря неравнодушному прохожему, который оказался сотрудником ГУФСИН. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.

На улице Лермонтова мужчина напал на свою бывшую, подкараулив её у дома. Он насильно усадил её в машину с сообщником и начал угрожать. Крики девушки о помощи услышал проезжавший мимо Ян Казанцев, который, не раздумывая, начал сигналить и моргать фарами, чтобы остановить машину и привлечь внимание к преступлению.

Пострадавшая выбежала из автомобиля с окровавленным лицом, а Казанцев прикрыл её собой и вызвал полицию. Попытка бегства похитителя провалилась — его задержали. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В Хабаровском крае мужчина несколько лет насиловал и грабил девушек
В Хабаровском крае мужчина несколько лет насиловал и грабил девушек

А ранее Life.ru сообщал, как в Мурманске посиделки бывших возлюбленных закончилась трагедией. В один миг между мужчиной и женщиной вспыхнул конфликт, переросший в избиение. Муромчанин нанёс по голове гостьи не менее пяти ударов табуретом.

Мария Любицкая
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