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1 июля, 13:13

В Минобороны рассказали о состоянии членов экипажа разбившегося Су-34

Минобороны о крушении Су-34: Экипаж жив, разрушений нет

Самолёт Су-34. Обложка © Wikipedia

Самолёт Су-34. Обложка © Wikipedia

Экипаж разбившегося в Нижегородской области самолёта Су-34 катапультировался, оба пилота остались живы, на земле разрушений не зафиксировано. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

Согласно официальному сообщению, инцидент произошёл около 13:00 по московскому времени. Во время захода на посадку отказала система выпуска одной из стоек шасси, что привело к необходимости экстренной эвакуации экипажа. Пилоты предприняли несколько попыток устранить неисправность, однако ситуация не улучшилась.

«По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался. Поисково-спасательная команда вылетела к месту аварии для эвакуации экипажа на аэродром базирования. По информации с места, оба члена экипажа живы», — рассказали в ведомстве.

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Напомним, что потерпевший крушение в Нижегородской области истребитель выполнял тренировочный полёт без боекомплекта. Экипаж до последнего момента старался увести машину от жилых зон.

Полина Никифорова
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