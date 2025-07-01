В Минобороны рассказали о состоянии членов экипажа разбившегося Су-34
Минобороны о крушении Су-34: Экипаж жив, разрушений нет
Самолёт Су-34. Обложка © Wikipedia
Экипаж разбившегося в Нижегородской области самолёта Су-34 катапультировался, оба пилота остались живы, на земле разрушений не зафиксировано. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.
Согласно официальному сообщению, инцидент произошёл около 13:00 по московскому времени. Во время захода на посадку отказала система выпуска одной из стоек шасси, что привело к необходимости экстренной эвакуации экипажа. Пилоты предприняли несколько попыток устранить неисправность, однако ситуация не улучшилась.
«По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался. Поисково-спасательная команда вылетела к месту аварии для эвакуации экипажа на аэродром базирования. По информации с места, оба члена экипажа живы», — рассказали в ведомстве.
Напомним, что потерпевший крушение в Нижегородской области истребитель выполнял тренировочный полёт без боекомплекта. Экипаж до последнего момента старался увести машину от жилых зон.