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1 июля, 13:46

Российских дружинников могут «вооружить» законным правом наказывать нарушителей порядка

Политолог Ярошенко: Дружинникам нужно дать право составлять админпротоколы в РФ

Народных дружинников могут наделить правом оформлять административные протоколы. С соответствующим предложением выступил политолог Алексей Ярошенко, предложивший разрешить общественникам фиксировать четыре вида нарушений: распитие алкоголя в общественных местах, появление в нетрезвом виде, мелкое хулиганство и нарушение тишины.

«У нас есть снижение количества уголовной преступности, но продолжается рост мелкой преступности. Участковые и патрульные группы не успевают отрабатывать все вызовы», — объяснил он в разговоре с 360.ru.

Политолог отметил, что нововведение решит сразу несколько проблем. Во-первых, ускорит реагирование на нарушения общественного порядка, таким образом повысив плотность контроля за нарушителями и снижению ощущения безнаказанности. Во-вторых, повысит мотивацию самих дружинников, которые смогут видеть реальный результат своей работы.

«Один дружинник — это плюс одна единица реагирования на большую территорию. Нарушители начнут понимать, что за их выходки будет штраф», — заключил эксперт.

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Ранее Life.ru рассказывал, что власти Иркутской области одобрили оказание материальной поддержки народным дружинникам за помощь правоохранительным органам. Соответствующий указ был подписан главой региона Игорем Кобзевым.

Юрий Лысенко
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