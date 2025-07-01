Российских дружинников могут «вооружить» законным правом наказывать нарушителей порядка
Политолог Ярошенко: Дружинникам нужно дать право составлять админпротоколы в РФ
Народных дружинников могут наделить правом оформлять административные протоколы. С соответствующим предложением выступил политолог Алексей Ярошенко, предложивший разрешить общественникам фиксировать четыре вида нарушений: распитие алкоголя в общественных местах, появление в нетрезвом виде, мелкое хулиганство и нарушение тишины.
«У нас есть снижение количества уголовной преступности, но продолжается рост мелкой преступности. Участковые и патрульные группы не успевают отрабатывать все вызовы», — объяснил он в разговоре с 360.ru.
Политолог отметил, что нововведение решит сразу несколько проблем. Во-первых, ускорит реагирование на нарушения общественного порядка, таким образом повысив плотность контроля за нарушителями и снижению ощущения безнаказанности. Во-вторых, повысит мотивацию самих дружинников, которые смогут видеть реальный результат своей работы.
«Один дружинник — это плюс одна единица реагирования на большую территорию. Нарушители начнут понимать, что за их выходки будет штраф», — заключил эксперт.
Ранее Life.ru рассказывал, что власти Иркутской области одобрили оказание материальной поддержки народным дружинникам за помощь правоохранительным органам. Соответствующий указ был подписан главой региона Игорем Кобзевым.