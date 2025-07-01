Россияне назвали доход, необходимый для нормальной жизни

К осени 2024 года россияне стали считать, что для «нормальной» жизни достаточно иметь около 81 тысячи рублей в месяц на человека — это на 14% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в выпуске «Барометра экономического поведения домохозяйств в России», подготовленным НИУ ВШЭ.

«Доход, достаточный для «нормальной» жизни, отражает представления о сумме, позволяющей человеку и его семье поддерживать желаемый потребительский стандарт», — говорится в исследовании.

Медианный показатель «нормального» дохода вырос с 60 до 72 тысяч рублей в месяц на человека. Большинство респондентов (около 75%) назвали «нормальным» доход в диапазоне от 30 до 100 тысяч рублей. Наибольший рост запросов по уровню дохода за год зафиксирован у возрастных групп 25–34 и 45–54 лет, семей с детьми, жителей крупных городов и федеральных округов Урала и Юга. При этом в Москве и Санкт-Петербурге для комфортной жизни, по мнению опрошенных, необходимо около 110 тысяч рублей в месяц — на треть выше среднероссийского значения. Исследование базируется на опросах, проведённых с июня 2023 года методом личного интервью.