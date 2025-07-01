Надломится, как при Николае II: Названы скрытые желания Киева в противостоянии с Россией
Военный эксперт Рожин: Киев делает ставку на внутренний крах РФ, как в 1917 году
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Военный эксперт Борис Рожин заявил, что Украина делает ставку на повторение сценария краха Российской империи. По его мнению, Киев, столкнувшись с трудностями на фронте, намеренно затягивает конфликт, рассчитывая на системный кризис в России.
«Ставка противника, после неудач именно в военном плане и попыток вскрыть Россию, именно на комплексное давление — экономическое, военное, межнациональное и иное — под которым оказалась РФ. Расчёт на то, что Россия где-то надломится и повторится ситуация, условно говоря, краха режима Николая II, когда изнутри всё надломилось», — объяснил он в разговоре с радио Sputnik.
Эксперт подчеркнул важность внутренней консолидации: радоваться победе над неповерженным врагом нельзя. Сейчас стране жизненно необходимо сохранить единство россиян.
В пользу правоты Бориса Рожина свидетельствуют заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги. Глава украинской дипломатии потребовал ввести новые санкции против России после массированных ударов Армии РФ по объектам на территории Незалежной. Сибига считает, что санкции каким-то образом помогут не только Киеву, но и всей Европе.