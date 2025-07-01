Военный эксперт Борис Рожин заявил, что Украина делает ставку на повторение сценария краха Российской империи. По его мнению, Киев, столкнувшись с трудностями на фронте, намеренно затягивает конфликт, рассчитывая на системный кризис в России.

«Ставка противника, после неудач именно в военном плане и попыток вскрыть Россию, именно на комплексное давление — экономическое, военное, межнациональное и иное — под которым оказалась РФ. Расчёт на то, что Россия где-то надломится и повторится ситуация, условно говоря, краха режима Николая II, когда изнутри всё надломилось», — объяснил он в разговоре с радио Sputnik.

Эксперт подчеркнул важность внутренней консолидации: радоваться победе над неповерженным врагом нельзя. Сейчас стране жизненно необходимо сохранить единство россиян.