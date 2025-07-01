Атаки ВСУ крылатыми ракетами Storm Shadow по мирным гражданам в Донецке не являются целесообразными. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий уточнил, что Киев продолжает террористические акты и наносит удары по мирным гражданам и объектам инфраструктуры от безысходности. По его словам, украинские войска проигрывают, Луганская Народная Республика (ЛНР) была полностью освобождена ВС РФ, а наступательные действия Армии России продолжаются на других направлениях.