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1 июля, 11:35

«Особая злоба Киева»: В ГД отреагировали на удары ВСУ ракетами Storm Shadow по Донецку

Депутат Чепа счёл непонятной целесообразность ударов ВСУ Storm Shadow по Донецку

Атаки ВСУ крылатыми ракетами Storm Shadow по мирным гражданам в Донецке не являются целесообразными. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий уточнил, что Киев продолжает террористические акты и наносит удары по мирным гражданам и объектам инфраструктуры от безысходности. По его словам, украинские войска проигрывают, Луганская Народная Республика (ЛНР) была полностью освобождена ВС РФ, а наступательные действия Армии России продолжаются на других направлениях.

«Это вызывает особую злобу у Киева, и они предпринимают определённые действия террористического характера, преподнося это в средствах массовой информации как удары по военным объектам. Целесообразность этих ударов непонятна, то есть никакого военного эффекта от этих ударов нету, они несут только озлобленность у населения», — отметил депутат в беседе с «Лентой.ру».

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Напомним, ранее Донецк находился под сильным обстрелом ВСУ. Местные жители рассказали, что противник использовал крылатые ракеты Storm Shadow и ударные БПЛА. В Сети появились кадры последствий обстрела. Снаряды попали по торговым павильонам в Кировском районе, что привело к возгоранию и разрушению соседних сооружений. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в результате атаки погибла женщина, ещё трое человек получили ранения.

Дарья Нарыкова
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