«Особая злоба Киева»: В ГД отреагировали на удары ВСУ ракетами Storm Shadow по Донецку
Депутат Чепа счёл непонятной целесообразность ударов ВСУ Storm Shadow по Донецку
Атаки ВСУ крылатыми ракетами Storm Shadow по мирным гражданам в Донецке не являются целесообразными. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Парламентарий уточнил, что Киев продолжает террористические акты и наносит удары по мирным гражданам и объектам инфраструктуры от безысходности. По его словам, украинские войска проигрывают, Луганская Народная Республика (ЛНР) была полностью освобождена ВС РФ, а наступательные действия Армии России продолжаются на других направлениях.
«Это вызывает особую злобу у Киева, и они предпринимают определённые действия террористического характера, преподнося это в средствах массовой информации как удары по военным объектам. Целесообразность этих ударов непонятна, то есть никакого военного эффекта от этих ударов нету, они несут только озлобленность у населения», — отметил депутат в беседе с «Лентой.ру».
Напомним, ранее Донецк находился под сильным обстрелом ВСУ. Местные жители рассказали, что противник использовал крылатые ракеты Storm Shadow и ударные БПЛА. В Сети появились кадры последствий обстрела. Снаряды попали по торговым павильонам в Кировском районе, что привело к возгоранию и разрушению соседних сооружений. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в результате атаки погибла женщина, ещё трое человек получили ранения.