Фашизм никогда не исчезал из Европы, ведь именно там он и зародился. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В Евросоюзе фашизм оставался всегда, потому что он родился в Евросоюзе. И нацизм, и фашизм. И этот фашизм никуда не девался. А сейчас они его достали, и они не боятся этим кичиться, как на Украине не боятся кичиться тем, что их деды и прадеды были бандеровцами», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Кимаковский связал современную политику ЕС с историческими корнями. По его мнению, Германия никогда не отказывалась от идеи «четвёртого рейха», пытаясь реализовать его через экономическое доминирование в рамках Евросоюза.