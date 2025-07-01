Где родился, там и пригодился: В ДНР заявили о «ренессансе фашизма» в Европе
Кимаковский: Фашистская идеология появилась в Европе и никуда не исчезала
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Фашизм никогда не исчезал из Европы, ведь именно там он и зародился. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«В Евросоюзе фашизм оставался всегда, потому что он родился в Евросоюзе. И нацизм, и фашизм. И этот фашизм никуда не девался. А сейчас они его достали, и они не боятся этим кичиться, как на Украине не боятся кичиться тем, что их деды и прадеды были бандеровцами», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».
Кимаковский связал современную политику ЕС с историческими корнями. По его мнению, Германия никогда не отказывалась от идеи «четвёртого рейха», пытаясь реализовать его через экономическое доминирование в рамках Евросоюза.
Ранее бывший военнослужащий ВСУ рассказал, что в войсках Украины среди бойцов распространена практика демонстрировать свою приверженность нацистской идеологии. Обычно военные так делают, чтобы не попасть в разнорядку на пополнение штурмовых подразделений, а оказаться зачисленным в личный состав одного из украинских нацбатов, которые в современной Украине считаются уважаемыми воинскими подразделениями.