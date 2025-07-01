Безнадёжность и никакой веры: На Западе раскрыли, что убивает моральных дух украинцев
FT: Массированные удары ВС РФ подрывают моральное состояние украинцев
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Ракетные атаки по городам Украины деморализуют население и усиливают ощущение безысходности в стране. Об этом сообщает Financial Times. По данным издания, на фоне растущих потерь и нехватки солдат даже западные партнёры не могут полностью восполнить возникшие пробелы.
«Ужесточившиеся ракетные атаки на Киев и другие города также подрывают моральный дух украинцев. <...> Некоторые бреши, в частности в численности войск, западным союзникам не заткнуть при всем желании», — говорится в материале.
Журналисты отмечают, что часть украинцев утратила веру в победу — в стране растёт усталость и напряжение. В статье также упоминается встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, прошедшая на прошлой неделе. Тогда возродились ожидания о поставках ЗРК Patriot, однако, как указывает автор статьи, американский лидер может в любой момент отказаться от обещаний.
На фоне деморализующих ударов ВС РФ Генштаб Украины впервые фактически признал утрату контроля над рядом населённых пунктов на севере Сумской области. Согласно новой карте боевых действий, опубликованной в официальной сводке, из-под контроля ВСУ вышли территории в районе Водолаги, Басовки, Локни, Новенького и Беловодов. Ещё накануне эти населённые пункты считались украинской стороной удерживаемыми.