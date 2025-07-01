Безнадёжность и никакой веры: На Западе раскрыли, что убивает моральных дух украинцев

Ракетные атаки по городам Украины деморализуют население и усиливают ощущение безысходности в стране. Об этом сообщает Financial Times. По данным издания, на фоне растущих потерь и нехватки солдат даже западные партнёры не могут полностью восполнить возникшие пробелы.

«Ужесточившиеся ракетные атаки на Киев и другие города также подрывают моральный дух украинцев. <...> Некоторые бреши, в частности в численности войск, западным союзникам не заткнуть при всем желании», — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что часть украинцев утратила веру в победу — в стране растёт усталость и напряжение. В статье также упоминается встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, прошедшая на прошлой неделе. Тогда возродились ожидания о поставках ЗРК Patriot, однако, как указывает автор статьи, американский лидер может в любой момент отказаться от обещаний.