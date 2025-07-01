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1 июля, 14:01

Безнадёжность и никакой веры: На Западе раскрыли, что убивает моральных дух украинцев

FT: Массированные удары ВС РФ подрывают моральное состояние украинцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Ракетные атаки по городам Украины деморализуют население и усиливают ощущение безысходности в стране. Об этом сообщает Financial Times. По данным издания, на фоне растущих потерь и нехватки солдат даже западные партнёры не могут полностью восполнить возникшие пробелы.

«Ужесточившиеся ракетные атаки на Киев и другие города также подрывают моральный дух украинцев. <...> Некоторые бреши, в частности в численности войск, западным союзникам не заткнуть при всем желании», — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что часть украинцев утратила веру в победу — в стране растёт усталость и напряжение. В статье также упоминается встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, прошедшая на прошлой неделе. Тогда возродились ожидания о поставках ЗРК Patriot, однако, как указывает автор статьи, американский лидер может в любой момент отказаться от обещаний.

В Минобороны показали работу мобильных зенитных постов в зоне СВО
В Минобороны показали работу мобильных зенитных постов в зоне СВО

На фоне деморализующих ударов ВС РФ Генштаб Украины впервые фактически признал утрату контроля над рядом населённых пунктов на севере Сумской области. Согласно новой карте боевых действий, опубликованной в официальной сводке, из-под контроля ВСУ вышли территории в районе Водолаги, Басовки, Локни, Новенького и Беловодов. Ещё накануне эти населённые пункты считались украинской стороной удерживаемыми.

Милена Скрипальщикова
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