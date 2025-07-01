«Цифровое одобрение»: Раскрыта реальная опасность социальных сетей

30 июня во всём мире отмечался День социальных сетей. Эта дата призвана напомнить, насколько сильно цифровые платформы изменили нашу повседневную жизнь. Изначально созданные для удобного общения и обмена информацией, социальные сети превратились в неотъемлемую часть современного общества, формируя новые привычки и модели поведения. Об оборотной стороне медали — появлению зависимостей — предупреждает РИА «ФедералПресс».

Зависимость от социальных сетей проявляется, когда человек теряет контроль над временем, проведённым в интернете. Постоянная проверка уведомлений, бесконечный скроллинг ленты, раздражение при отсутствии доступа к аккаунту — всё это признаки проблемного использования цифровых платформ. Особую тревогу вызывает то, что виртуальное общение часто заменяет реальное, а эмоциональное состояние начинает зависеть от количества полученных лайков и комментариев.

Механизм формирования зависимости связан с особенностями работы мозга. Каждое уведомление, каждая положительная реакция на публикацию стимулирует выброс дофамина — гормона удовольствия. Со временем для получения того же уровня удовлетворения требуется всё больше «цифрового одобрения», что заставляет пользователей постоянно возвращаться в социальные сети.

Чрезмерное увлечение социальными сетями может иметь серьёзные последствия. Постоянное сравнение себя с другими пользователями часто приводит к снижению самооценки и повышенной тревожности. Синий свет экранов нарушает естественные циклы сна, а привычка к быстрому переключению между контентом ухудшает способность к концентрации. В межличностных отношениях это проявляется в снижении качества живого общения, когда присутствие смартфона мешает полноценному взаимодействию.

Особую группу риска составляют подростки, для которых социальные сети часто становятся основным источником социального одобрения и самоидентификации. Однако вместо ожидаемого признания они могут столкнуться с кибербуллингом или нереалистичными стандартами, пропагандируемыми в цифровом пространстве.