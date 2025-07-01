Военный эксперт раскрыл две главные проблемы ВСУ
Эксперт Ходарёнок заявил о проблемах с коммуникацией и комплектованием у ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024
Военный обозреватель Михаил Ходарёнок раскрыл две ключевые проблемы, которые сказываются на обороноспособности Вооружённых сил Украины (ВСУ): недостаточная коммуникация и сложности с комплектованием личного состава. Среди серьёзных недостатков он также выделил противовоздушную оборону, но отметил, что на фоне двух других она является проблемой более низкого уровня.
«Ни для кого не секрет, что мобилизационный резерв у Киева и так относительно невелик, а мобилизационные мероприятия проводятся с немалыми трудностями. Нанесение больших безвозвратных и санитарных потерь ВСУ в ходе боевых действий может довольно быстро привести к полному истощению этого потенциала», — пишет Ходарёнок в материале для «Газеты.ru».
Ранее Life.ru сообщал, что бойцы ВСУ плохо относились к местным жителям в Харьковской области. Военнослужащие ВС РФ отнеслись к людям намного лучше. По словам девушки, эвакуировавшей своих родственников из посёлка Двуречное, с бойцами РФ было гораздо спокойнее.