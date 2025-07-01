Военный эксперт раскрыл две главные проблемы ВСУ

Военный обозреватель Михаил Ходарёнок раскрыл две ключевые проблемы, которые сказываются на обороноспособности Вооружённых сил Украины (ВСУ): недостаточная коммуникация и сложности с комплектованием личного состава. Среди серьёзных недостатков он также выделил противовоздушную оборону, но отметил, что на фоне двух других она является проблемой более низкого уровня.

«Ни для кого не секрет, что мобилизационный резерв у Киева и так относительно невелик, а мобилизационные мероприятия проводятся с немалыми трудностями. Нанесение больших безвозвратных и санитарных потерь ВСУ в ходе боевых действий может довольно быстро привести к полному истощению этого потенциала», — пишет Ходарёнок в материале для «Газеты.ru».