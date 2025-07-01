ЕК сочла результаты венгерского референдума по Украине необязательными к учёту
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00
Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье сообщил, что Брюссель принял к сведению итоги венгерского референдума, однако подчеркнул: подобные национальные консультации проводятся исключительно по инициативе государства и не являются обязательными. Об этом пишет «Европейская правда».
«По поводу национальных консультаций, которые состоялись в Венгрии, наша позиция очень чёткая. Мы принимаем во внимание результаты этих национальных консультаций. Правительство Венгрии созвало и организовало эту необязательную консультацию, и, как вы знаете, национальные консультации являются делом национальной власти», – заявил он.
Мерсье отметил, что Украина выполнила требования первого кластера реформ и готова к переговорам о вступлении. Он добавил, что безосновательная блокировка процесса подрывает доверие к механизму расширения ЕС.
Ранее венгерский аналитик Золтан Кошкович заявил, что принятие Украины в Евросоюз может обернуться экономической и политической катастрофой для всего объединения. По его словам, именно Венгрия сейчас остаётся единственным барьером на этом пути, заручившись поддержкой более двух миллионов избирателей, отвергших инициативу. Кошкович также отметил, что такой поворот событий может сыграть на руку России.