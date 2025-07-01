ЕК сочла результаты венгерского референдума по Украине необязательными к учёту

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье сообщил, что Брюссель принял к сведению итоги венгерского референдума, однако подчеркнул: подобные национальные консультации проводятся исключительно по инициативе государства и не являются обязательными. Об этом пишет «Европейская правда».

«По поводу национальных консультаций, которые состоялись в Венгрии, наша позиция очень чёткая. Мы принимаем во внимание результаты этих национальных консультаций. Правительство Венгрии созвало и организовало эту необязательную консультацию, и, как вы знаете, национальные консультации являются делом национальной власти», – заявил он.

Мерсье отметил, что Украина выполнила требования первого кластера реформ и готова к переговорам о вступлении. Он добавил, что безосновательная блокировка процесса подрывает доверие к механизму расширения ЕС.