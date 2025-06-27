«Если не сейчас, то в будущем»: В Госдуме предрекли распад ЕС из-за Украины
Депутат Затулин: Попытка ограничить право голоса Венгрии приведёт к распаду ЕС
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Попытки Евросоюза ограничить право голоса Венгрии и Словакии по вопросу Украины приведут к распаду ЕС «если не сейчас, то в будущем». Такое заявление сделал политолог, депутат Госдумы России Константин Затулин.
Парламентарий дополнил, что ЕС на фоне позиций Словакии и Венгрии пытается ограничить возможность волеизъявления для стран-членов союза, чтобы обойти потенциальные вето указанных стран. По словам депутата, Брюссель желает «наказать» тех, кто выражает своё мнение касаемо вступления Незалежной в ЕС.
«Венгрию, например, пытаются наказать тем, что отказывают ей в финансировании её программ из бюджета Евросоюза. То есть в отместку за это они сокращают финансирование по программам, которые были нацелены на развитие венгерской экономики или словацкой экономики <…> Я так понимаю, что это путь к развалу Европейского союза если не сейчас, то в будущем», — подытожил Затулин в беседе с «Газетой.ru».
Напомним, что на саммите ЕС в Брюсселе лишь Венгрия отказалась от итогового заявления в поддержку Украины. Орбан отметил, что в его стране 95% населения не хотят видеть Киев в Евросоюзе. Он добавил, что со стороны европейских властей недопустимо давить на союзников, чтобы те высказались за принятие ведущей войну страны в союз. В ЕС отметили, что Венгрия ставит под угрозу европейское будущее Незалежной.