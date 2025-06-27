Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 15:24

«Если не сейчас, то в будущем»: В Госдуме предрекли распад ЕС из-за Украины

Депутат Затулин: Попытка ограничить право голоса Венгрии приведёт к распаду ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha

Попытки Евросоюза ограничить право голоса Венгрии и Словакии по вопросу Украины приведут к распаду ЕС «если не сейчас, то в будущем». Такое заявление сделал политолог, депутат Госдумы России Константин Затулин.

Парламентарий дополнил, что ЕС на фоне позиций Словакии и Венгрии пытается ограничить возможность волеизъявления для стран-членов союза, чтобы обойти потенциальные вето указанных стран. По словам депутата, Брюссель желает «наказать» тех, кто выражает своё мнение касаемо вступления Незалежной в ЕС.

«Венгрию, например, пытаются наказать тем, что отказывают ей в финансировании её программ из бюджета Евросоюза. То есть в отместку за это они сокращают финансирование по программам, которые были нацелены на развитие венгерской экономики или словацкой экономики <…> Я так понимаю, что это путь к развалу Европейского союза если не сейчас, то в будущем», — подытожил Затулин в беседе с «Газетой.ru».

«Столкнулся с народным гневом»: Орбан в шоке с реакции ЕС на отказ Венгрии принять Украину
«Столкнулся с народным гневом»: Орбан в шоке с реакции ЕС на отказ Венгрии принять Украину

Напомним, что на саммите ЕС в Брюсселе лишь Венгрия отказалась от итогового заявления в поддержку Украины. Орбан отметил, что в его стране 95% населения не хотят видеть Киев в Евросоюзе. Он добавил, что со стороны европейских властей недопустимо давить на союзников, чтобы те высказались за принятие ведущей войну страны в союз. В ЕС отметили, что Венгрия ставит под угрозу европейское будущее Незалежной.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Украина
  • ЕС
  • Венгрия
  • Словакия
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar