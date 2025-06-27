Парламентарий дополнил, что ЕС на фоне позиций Словакии и Венгрии пытается ограничить возможность волеизъявления для стран-членов союза, чтобы обойти потенциальные вето указанных стран. По словам депутата, Брюссель желает «наказать» тех, кто выражает своё мнение касаемо вступления Незалежной в ЕС.

«Венгрию, например, пытаются наказать тем, что отказывают ей в финансировании её программ из бюджета Евросоюза. То есть в отместку за это они сокращают финансирование по программам, которые были нацелены на развитие венгерской экономики или словацкой экономики <…> Я так понимаю, что это путь к развалу Европейского союза если не сейчас, то в будущем», — подытожил Затулин в беседе с «Газетой.ru».