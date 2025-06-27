«Столкнулся с народным гневом»: Орбан в шоке с реакции ЕС на отказ Венгрии принять Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился впечатлениями о прошедшем в Брюсселе саммите Европейского союза, где он столкнулся с серьёзным сопротивлением со стороны коллег из других стран, когда пытался аргументировать нежелание Будапешта распахивать перед Украиной двери в ЕС.

По словам Орбана, его позиция вызвала явное недовольство среди лидеров европейских государств. Политик признался, что ощущал на себе почти народный гнев, когда заявил, что Венгрия не готова начать переговоры с Украиной по ключевым и стратегическим вопросам.