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27 июня, 07:08

«Столкнулся с народным гневом»: Орбан в шоке с реакции ЕС на отказ Венгрии принять Украину

Орбан: Венгерская позиция по Украине на саммите ЕС потребовала немалых усилий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился впечатлениями о прошедшем в Брюсселе саммите Европейского союза, где он столкнулся с серьёзным сопротивлением со стороны коллег из других стран, когда пытался аргументировать нежелание Будапешта распахивать перед Украиной двери в ЕС.

По словам Орбана, его позиция вызвала явное недовольство среди лидеров европейских государств. Политик признался, что ощущал на себе почти народный гнев, когда заявил, что Венгрия не готова начать переговоры с Украиной по ключевым и стратегическим вопросам.

«Хотя я старался изложить все вежливо, чётко и аргументированно», — подметил венгерский политик.

«Худшее послание»: В ЕС заявили, что Венгрия ставит под угрозу европейское будущее Украины
«Худшее послание»: В ЕС заявили, что Венгрия ставит под угрозу европейское будущее Украины

Напомним, что на саммите ЕС в Брюсселе лишь Венгрия отказалась от итогового заявления в поддержку Украины. Орбан отметил, что в его стране 95% населения не хотят видеть Киев в Евросоюзе. Он добавил, что со стороны европейских властей недопустимо давить на союзников, чтобы те высказались за принятие ведущей войну страны в союз.

Владимир Озеров
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