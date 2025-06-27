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27 июня, 05:48

«Худшее послание»: В ЕС заявили, что Венгрия ставит под угрозу европейское будущее Украины

Метсола: Блокировка Венгрией вступления Украины в ЕС — «плохое послание»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Malanchuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Malanchuk

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола выразила обеспокоенность из-за решения Венгрии заблокировать запуск первого этапа переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Она подчеркнула, что такой шаг посылает негативный сигнал Киеву.

«Я думаю, что худшее послание, которое мы могли бы передать Украине, заключается в том, что Европейский союз в этот очень-очень важный момент отвернётся», — сказала она на брифинге.

Метсола также отметила, что из 27 государств-членов ЕС лишь Венгрия выступает против начала переговоров с Украиной. Остальные 26 стран, по её словам, поддерживают интеграцию Украины в европейское сообщество.

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Напомним, что на саммите Евросоюза в Брюсселе Венгрия стала единственной страной, отказавшейся от итогового заявления в поддержку Украины. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, 95% жителей страны не хотят видеть Киев в ЕС. По его словам, со стороны европейских властей несправедливо давить на политиков, чтобы те голосовали за принятие воюющей страны в союз.

Владимир Озеров
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