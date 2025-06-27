«Худшее послание»: В ЕС заявили, что Венгрия ставит под угрозу европейское будущее Украины

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола выразила обеспокоенность из-за решения Венгрии заблокировать запуск первого этапа переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Она подчеркнула, что такой шаг посылает негативный сигнал Киеву.

«Я думаю, что худшее послание, которое мы могли бы передать Украине, заключается в том, что Европейский союз в этот очень-очень важный момент отвернётся», — сказала она на брифинге.