Россиян предупредили, что тарифы на коммуналку могут взлететь на 30%

В 2026 году россиян ожидает значительный рост коммунальных платежей. По прогнозам экспертов, тарифы могут увеличиться в среднем на 30%. Об этом заявил юрист и специалист в сфере ЖКХ Константин Крохин, комментируя новые подходы Минстроя к тарифной политике.

Согласно новым правилам, индексация коммунальных тарифов теперь будет привязана не только к прогнозируемой инфляции, но и к динамике цен в газовой отрасли. Как пояснил Крохин, это решение обусловлено необходимостью учитывать реальную экономическую ситуацию, а не только официальные статистические данные.

«Фактическая инфляция в стране значительно превышает официальные показатели Росстата. Работники ЖКХ, как и все остальные, сталкиваются с ростом цен в магазинах и требуют повышения зарплат. В Москве, например, их доходы в 1,5-2 раза ниже среднего уровня по столице», — отметил эксперт в разговоре с «Ридусом».

Крохин также обратил внимание на сложное положение ресурсоснабжающих организаций, которые несут убытки из-за текущей экономической ситуации. По его словам, текущий рост тарифов уже достиг 20%, а в следующем году может составить 30%. Минстрой наконец-то начал ориентироваться на реальные экономические условия, а не на красивую статистику, резюмировал специалист.