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Регион
1 июля, 15:02

Больше 550 квадратных км: На Украине признали рекордные потери территорий за месяц

DeepState: ВС РФ заняла рекордные 556 квадратных км украинских территорий в июне

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Июнь стал наиболее результативным месяцем для российских войск в 2025 году — они продвинулись на 556 кв. км. По данным украинского аналитического ресурса DeepState, в мае этот показатель составлял 449 кв. км. Основное наступление велось на Новопавловском направлении — в сторону Днепропетровской области — а также под Покровском и в Сумской области.

В сообщении также говорится, что ВС РФ обладают численным преимуществом, но испытывает недостаток в технике. Из-за этого штурмовые группы вынуждены использовать мотоциклы, багги или передвигаться пешком.

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Ранее было зафиксировано появление «серой» зоны на карте Днепропетровской области — впервые с начала СВО. Она указывает на смещение линии фронта. Согласно опубликованной карте, российские войска усилили позиции на шести направлениях в южной части ДНР вблизи границы с Днепропетровской областью.

Милена Скрипальщикова
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