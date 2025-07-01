Больше 550 квадратных км: На Украине признали рекордные потери территорий за месяц

Июнь стал наиболее результативным месяцем для российских войск в 2025 году — они продвинулись на 556 кв. км. По данным украинского аналитического ресурса DeepState, в мае этот показатель составлял 449 кв. км. Основное наступление велось на Новопавловском направлении — в сторону Днепропетровской области — а также под Покровском и в Сумской области.