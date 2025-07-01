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1 июля, 14:57

Политолог оценил шансы Трампа на создание политической династии в США

Эксперт Васильев: Трамп создаёт условия для долгого присутствия семьи в политике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Заявление Эрика Трампа о возможном участии членов семьи в будущих президентских выборах прокомментировал политолог Леонид Васильев. Эксперт отметил, что подобные амбиции отражают не только личные устремления детей действующего президента Дональда Трампа, но и давнюю традицию американской политики, где уже сложились династии Бушей, Клинтонов и Кеннеди.

«Случай Трампа может стать особенным, поскольку его родственники унаследуют не просто политический бренд, но и продолжат развивать его популистский проект, который уже трансформирует повестку обеих основных партий», — пояснил Васильев в разговоре с РИА «ФедералПресс».

Политолог обратил внимание, что американский лидер активно создаёт условия для долгосрочного присутствия своей фамилии в политике, в том числе обсуждая гипотетический третий срок. Члены семьи уже вовлечены в публичную деятельность — например, поездка Дональда Трампа-младшего в Гренландию сопровождалась масштабной пиар-кампанией.

Однако, как подчеркнул эксперт, будущее династии зависит от результатов правления действующего президента. Первые 100 дней его нового срока не вызвали энтузиазма ни у населения, ни у элит. Более половины избирателей критикуют его политику, особенно тарифные меры и сокращение рабочих мест. Если к 2028 году Трампу не удастся укрепить свои позиции, это может поставить под сомнение не только его собственные шансы на третий срок, но и перспективы любого другого представителя семьи в большой политике.

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Напомним, на днях сын действующего главы Белого дома Эрик Трамп предположил, что без особых сложностей смог бы победить в президентской кампании, если бы решил в ней участвовать. В качестве аргумента он напомнил, что работал в предвыборном штабе отца. Также наследник президента допустил, что его семья может основать политическую династию.

Юрий Лысенко
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