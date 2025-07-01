«Делить на два»: В России ответили на обвинение Келлога в затягивании переговоров с Киевом

Слова спецпредставителя главы США Кита Келлога не стоит воспринимать как официальную позицию Белого дома, поскольку он представляет скорее интересы американского «глубинного государства» и демонстрирует явную симпатию к Украине. Такое мнение выразил политолог Кирилл Коктыш, комментируя недавние заявления дипломата о переговорах с Москвой.

«Келлог является представителем не столько Трампа, сколько американского глубинного государства. Кроме того, он очевидно симпатизирует Украине. Поэтому его заявления относительно переговоров и России в целом надо делить на два», — подчеркнул Коктыш в разговоре с «Газетой.ru».

Эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин не раз заявлял об отсутствии паузы в контактах с Вашингтоном, а помощник президента Юрий Ушаков даже упоминал о подготовке возможной встречи Путина и Трампа. Это, по мнению политолога, свидетельствует о том, что диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается, несмотря на риторику отдельных американских представителей.

Коктыш также связал нынешнюю ситуацию с недавним урегулированием конфликта между Израилем и Ираном. По его словам, США, добившись временного перемирия на Ближнем Востоке, теперь хотят повторить подобный сценарий в украинском кризисе. Однако такой подход, предполагающий снятие симптомов, но не решение глубинных противоречий, вряд ли устроит Россию.

По его мнению, Штаты будут пытаться урегулировать конфликт между Москвой и Киевом примерно в той же манере, то есть уберут какие-то симптомы, но не решат проблему. Россию это не устраивает, поэтому работа предстоит долгая и кропотливая, заключил политолог.