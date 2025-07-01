«Делить на два»: В России ответили на обвинение Келлога в затягивании переговоров с Киевом
Политолог Коктыш: Мнение Келлога по диалогу с РФ не стоит путать с позицией США
Кит Келлог. Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET
Слова спецпредставителя главы США Кита Келлога не стоит воспринимать как официальную позицию Белого дома, поскольку он представляет скорее интересы американского «глубинного государства» и демонстрирует явную симпатию к Украине. Такое мнение выразил политолог Кирилл Коктыш, комментируя недавние заявления дипломата о переговорах с Москвой.
«Келлог является представителем не столько Трампа, сколько американского глубинного государства. Кроме того, он очевидно симпатизирует Украине. Поэтому его заявления относительно переговоров и России в целом надо делить на два», — подчеркнул Коктыш в разговоре с «Газетой.ru».
Эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин не раз заявлял об отсутствии паузы в контактах с Вашингтоном, а помощник президента Юрий Ушаков даже упоминал о подготовке возможной встречи Путина и Трампа. Это, по мнению политолога, свидетельствует о том, что диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается, несмотря на риторику отдельных американских представителей.
Коктыш также связал нынешнюю ситуацию с недавним урегулированием конфликта между Израилем и Ираном. По его словам, США, добившись временного перемирия на Ближнем Востоке, теперь хотят повторить подобный сценарий в украинском кризисе. Однако такой подход, предполагающий снятие симптомов, но не решение глубинных противоречий, вряд ли устроит Россию.
По его мнению, Штаты будут пытаться урегулировать конфликт между Москвой и Киевом примерно в той же манере, то есть уберут какие-то симптомы, но не решат проблему. Россию это не устраивает, поэтому работа предстоит долгая и кропотливая, заключил политолог.
Напомним, ранее Кит Келлог заявил, что исход конфликта на Украине зависит не от действий Вашингтона и Киева, а исключительно от желания Москвы. Он обвинил Россию в якобы намеренном затягивании дипломатического процесса и создании препятствий для урегулирования.