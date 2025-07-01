Утюгом за проигрыш: Всплыли подробности в истории с ожогами у мужа башкирской экс-чиновницы

Сочинская полиция проверяет информацию о мужчине, который получил ожоги гениталий утюгом после проигрыша в казино. Речь, по всей видимости, идёт о муже экс-чиновницы из Башкирии Вадиме Гайдуке.

Ранее сообщалось, что муж бывшей чиновницы из Башкирии Яны Гайдук был госпитализирован с ожогами живота, паха, бёдер и ягодиц. Не так давно 52-летний политолог проиграл 300 тысяч рублей в казино. После этого он вернулся в гостиничный номер, где вызвал скорую помощь.