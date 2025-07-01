Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 15:27

Утюгом за проигрыш: Всплыли подробности в истории с ожогами у мужа башкирской экс-чиновницы

Полиция Сочи проверяет сообщения об ожогах гениталий утюгом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сочинская полиция проверяет информацию о мужчине, который получил ожоги гениталий утюгом после проигрыша в казино. Речь, по всей видимости, идёт о муже экс-чиновницы из Башкирии Вадиме Гайдуке.

«В полицию города Сочи поступило сообщение из медучреждения. В настоящее время проводится проверка», — сказали в ведомстве.

Полиция проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Перепутал с газировкой: Подмосковные врачи спасли мужчину, выпившего химикат от борщевика
Перепутал с газировкой: Подмосковные врачи спасли мужчину, выпившего химикат от борщевика

Ранее сообщалось, что муж бывшей чиновницы из Башкирии Яны Гайдук был госпитализирован с ожогами живота, паха, бёдер и ягодиц. Не так давно 52-летний политолог проиграл 300 тысяч рублей в казино. После этого он вернулся в гостиничный номер, где вызвал скорую помощь.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar