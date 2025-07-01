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1 июля, 15:04

Штурман Су-34 не выжил после катапультрования

Mash сообщил, что штурман разбившегося в Нижегородской области Су-34 погиб

Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Штурман разбившегося в Нижегородской области Су-34 погиб от закрытых травм, полученных при катапультировании.

По данным источников, он приземлился на дерево и получил тяжелые повреждения. Спасатели оперативно доставили его медикам, однако спасти мужчину не удалось.

В Минобороны рассказали о состоянии членов экипажа разбившегося Су-34
В Минобороны рассказали о состоянии членов экипажа разбившегося Су-34

Напомним, что потерпевший крушение в Нижегородской области истребитель выполнял тренировочный полёт без боекомплекта. Экипаж до последнего момента старался увести машину от жилых зон. В Минобороны подтвердили факт авикатастрофы. Информация о состоянии выжившего пилота уточняется.

Марина Фещенко
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