Штурман Су-34 не выжил после катапультрования

Штурман разбившегося в Нижегородской области Су-34 погиб от закрытых травм, полученных при катапультировании.

По данным источников, он приземлился на дерево и получил тяжелые повреждения. Спасатели оперативно доставили его медикам, однако спасти мужчину не удалось.