Штурман Су-34 не выжил после катапультрования
Mash сообщил, что штурман разбившегося в Нижегородской области Су-34 погиб
Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Штурман разбившегося в Нижегородской области Су-34 погиб от закрытых травм, полученных при катапультировании.
По данным источников, он приземлился на дерево и получил тяжелые повреждения. Спасатели оперативно доставили его медикам, однако спасти мужчину не удалось.
Напомним, что потерпевший крушение в Нижегородской области истребитель выполнял тренировочный полёт без боекомплекта. Экипаж до последнего момента старался увести машину от жилых зон. В Минобороны подтвердили факт авикатастрофы. Информация о состоянии выжившего пилота уточняется.