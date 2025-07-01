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1 июля, 15:14

В Москву прибыл первый после прихода талибов* к власти посол Афганистана

В Москву прибыл посол Афганистана Гуль Хасан

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / motioncenter

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / motioncenter

В Москву прибыл Гуль Хасан, назначенный первым послом Афганистана в России после установления власти талибов*. Информацию о его прибытии подтвердили в посольстве Афганистана, сообщает РИА «Новости».

«Посол приехал», — сказали в дипмиссии.

«Транзитный мост»: Бывший посол объяснил, почему Афганистан важен России
«Транзитный мост»: Бывший посол объяснил, почему Афганистан важен России

Ранее в Афганистане объяснили, почему первыми в мире признали Крым российским. Бывший президент страны Хамид Карзай также вспомнил, как в 2002 году решил сделать Москву партнёром Кабула. После этого шага, по его словам, страны «очень хорошо поладили».

* Деятельность движения запрещена по решению ООН

Наталья Демьянова
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