В Москву прибыл первый после прихода талибов* к власти посол Афганистана

Ранее в Афганистане объяснили, почему первыми в мире признали Крым российским. Бывший президент страны Хамид Карзай также вспомнил, как в 2002 году решил сделать Москву партнёром Кабула. После этого шага, по его словам, страны «очень хорошо поладили».