В Москву прибыл первый после прихода талибов* к власти посол Афганистана
В Москву прибыл посол Афганистана Гуль Хасан
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В Москву прибыл Гуль Хасан, назначенный первым послом Афганистана в России после установления власти талибов*. Информацию о его прибытии подтвердили в посольстве Афганистана, сообщает РИА «Новости».
«Посол приехал», — сказали в дипмиссии.
Ранее в Афганистане объяснили, почему первыми в мире признали Крым российским. Бывший президент страны Хамид Карзай также вспомнил, как в 2002 году решил сделать Москву партнёром Кабула. После этого шага, по его словам, страны «очень хорошо поладили».
* Деятельность движения запрещена по решению ООН