️ Предприниматель из Удмуртии хочет отсудить у ФК «Аякс» эмблему

Бизнесмен из Удмуртии Виталий Винтер в течение полутора лет трижды обращался в суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении охраны международного товарного знака №648284 «Аякса» для товаров 20-го класса МКТУ. Мужчина утверждает, что футбольный клуб не производит в России мебель, зеркала и изделия из рога и кости под своим брендом. Об этом сообщает «Постньюс».

«В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в исковом заявлении указана Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Рассмотрев вопрос о принятии заявления к производству, суд пришел к выводу о наличии оснований для оставления его без движения», — говорится в постановлении суда.

Суды приостанавливали рассмотрение дел из-за того, что Винтер не уведомил клуб и не предоставил доказательства оплаты госпошлины. Предыдущие иски также возвращали из-за отсутствия связи с футбольным клубом из Нидерландов. При этом у истца есть шансы выиграть дело, если все оформить без ошибок.