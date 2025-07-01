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1 июля, 16:12

️ Предприниматель из Удмуртии хочет отсудить у ФК «Аякс» эмблему

Житель Удмуртии трижды попытался отсудить эмблему «Аякса» за 1,5 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Бизнесмен из Удмуртии Виталий Винтер в течение полутора лет трижды обращался в суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении охраны международного товарного знака №648284 «Аякса» для товаров 20-го класса МКТУ. Мужчина утверждает, что футбольный клуб не производит в России мебель, зеркала и изделия из рога и кости под своим брендом. Об этом сообщает «Постньюс».

«В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в исковом заявлении указана Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Рассмотрев вопрос о принятии заявления к производству, суд пришел к выводу о наличии оснований для оставления его без движения», — говорится в постановлении суда.

Суды приостанавливали рассмотрение дел из-за того, что Винтер не уведомил клуб и не предоставил доказательства оплаты госпошлины. Предыдущие иски также возвращали из-за отсутствия связи с футбольным клубом из Нидерландов. При этом у истца есть шансы выиграть дело, если все оформить без ошибок.

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Ранее сообщалось, что дочь убитого продюсера группы «Комбинация» Виктория Шишинина оспаривает права на более 50 популярных песен коллектива, включая «American Boy» и «Russian Girl». Александр Шишинин, автор текстов, зарегистрировал права в РАО в 1980-х, а после его смерти в 1993 году наследницей стала Виктория. Сейчас она, несмотря на работу в турагентстве и удалённость от шоу-бизнеса, активно защищает своё наследство.

Милена Скрипальщикова
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