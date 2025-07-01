️ Предприниматель из Удмуртии хочет отсудить у ФК «Аякс» эмблему
Житель Удмуртии трижды попытался отсудить эмблему «Аякса» за 1,5 года
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Бизнесмен из Удмуртии Виталий Винтер в течение полутора лет трижды обращался в суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении охраны международного товарного знака №648284 «Аякса» для товаров 20-го класса МКТУ. Мужчина утверждает, что футбольный клуб не производит в России мебель, зеркала и изделия из рога и кости под своим брендом. Об этом сообщает «Постньюс».
«В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в исковом заявлении указана Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Рассмотрев вопрос о принятии заявления к производству, суд пришел к выводу о наличии оснований для оставления его без движения», — говорится в постановлении суда.
Суды приостанавливали рассмотрение дел из-за того, что Винтер не уведомил клуб и не предоставил доказательства оплаты госпошлины. Предыдущие иски также возвращали из-за отсутствия связи с футбольным клубом из Нидерландов. При этом у истца есть шансы выиграть дело, если все оформить без ошибок.
Ранее сообщалось, что дочь убитого продюсера группы «Комбинация» Виктория Шишинина оспаривает права на более 50 популярных песен коллектива, включая «American Boy» и «Russian Girl». Александр Шишинин, автор текстов, зарегистрировал права в РАО в 1980-х, а после его смерти в 1993 году наследницей стала Виктория. Сейчас она, несмотря на работу в турагентстве и удалённость от шоу-бизнеса, активно защищает своё наследство.