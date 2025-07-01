Гладков рассказал об анархии из-за эвакуации администрации одного района Белгородчины

Эвакуация администрации Грайворонского района Белгородской области в разгар боевых действий вызвала возмущение местных жителей, которые пожаловались на анархию. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил об этом в интервью РБК.

По словам Гладкова, несмотря на принятые решения по руководству района, на месте он столкнулся с хаосом, о котором ему сообщили местные жители. Они выразили опасение, что без власти район обречен на гибель. Губернатор заявил, что незамедлительно отреагировал на критическую ситуацию и вернул администрацию на место.

«Я приехал, хожу по улицам, захожу в магазин, мне владелец магазина говорит: «Вячеслав Владимирович, у нас анархия». <...> Конечно, ситуацию сразу поправили», — поделился Гладков.