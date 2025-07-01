Гладков рассказал об анархии из-за эвакуации администрации одного района Белгородчины
Гладков: Анархия произошла в Грайворонском районе из-за эвакуации администрации
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Эвакуация администрации Грайворонского района Белгородской области в разгар боевых действий вызвала возмущение местных жителей, которые пожаловались на анархию. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил об этом в интервью РБК.
По словам Гладкова, несмотря на принятые решения по руководству района, на месте он столкнулся с хаосом, о котором ему сообщили местные жители. Они выразили опасение, что без власти район обречен на гибель. Губернатор заявил, что незамедлительно отреагировал на критическую ситуацию и вернул администрацию на место.
«Я приехал, хожу по улицам, захожу в магазин, мне владелец магазина говорит: «Вячеслав Владимирович, у нас анархия». <...> Конечно, ситуацию сразу поправили», — поделился Гладков.
Ранее сообщалось, что власти Белгородской области окажут финансовую поддержку жителям приграничных сёл, чтобы они могли арендовать жильё в более безопасных районах. Губернатор Гладков заявил о выплатах и частичной компенсации стоимости аренды для жителей нескольких округов, наиболее подверженных атакам БПЛА, включая Волоконовский, Борисовский, Валуйский, Грайворонский и Шебекинский.